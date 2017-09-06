bengü ye konan kelebek

SESİ ve güzelliğiyle olduğu kadar yüksek enerjisiyle de hayranlarının beğenisini kazanan Bengü, geride bıraktığımız akşam Susurluk’ta hayranlarıyla buluştu. Verdiği konsere çok sayıda hayranı katılan Bengü’nün mutluluğu tavan yaparken konser sırasında parmağına konan bir kelebek onun duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Kelebeğin fotoğrafını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Bengü paylaşımına şu satırları ekledi: “Evet ellerime kondu bugün güzeller güzeli bir kelebek… Susurluk’ta 10 binlerce memleketlime şarkılarımı söylerken bir anda geldi; üzerimden uçtu, gezindi… Sonra ellerime kondu. Ben bugün onların duasını aldım; onlar da beni gördü. Anneannem ve dedem… Allah’ım çok büyüksün”