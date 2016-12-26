'Bekaret' itirafı için pişman oldu!

İzmir'de 2005'te hayatını kaybeden ve intihar ettiği iddiasıyla soruşturmanın kapatılmasının ardından AİHM kararıyla yeniden soruşturulmaya başlayan hemşire Gülperi Ovalıoğlu davasında, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eş hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tanık ifadesi damgasını vurdu. Birlikte nöbet tuttuklarında Gülperi Ovalıoğlu'nun, eşinin annesine düşkünlüğü nedeniyle sorun yaşadığını anlattığını kaydeden tanık, "Gülperi ölmeden 4-5 gün önce izne ayrılmıştı. Tatil planları yapıyordu ve mutluydu. Bana göre psikolojik durumu normaldi" dedi