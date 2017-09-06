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Behzat, Aleyna'yla fena dalga geçti

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki'yi tiye aldı

Behzat, Aleyna'yla fena dalga geçti

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki'yi tiye aldı

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:05
Behzat, Aleyna'yla fena dalga geçti
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ALEYNA Tilki’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardan birinin Alman bir fotoğrafçıya ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından Tilki: “Ben beğendiğim insanların fotoğraflarını kullanıyorum. Birine hırsız demek ne kolay. Asıl hırsız, bana hırsız diyenler. Çünkü bu dünyadan sevgi, saygı ve merhameti çalıyorlar” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Genç kızın bu şaşırtıcı açıklamasına bir tepki de Behzat Uygur’dan geldi. Usta tiyatrocu Aleyna’nın paylaştığı fotoğrafa kendi kafasını montajlayarak, “Güzel bir gün daha bitti… İyi akşamlar” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Behzat UygurAleyna Tilki
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