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Yeni Alanya E - Gazete

Bebeklerinin ismini açıkladılar

'Kısmetse Olur'un iki eski yarışmacısı Nur Erkoç ile Batuhan Cimili, yarışmacı çiftlerin evini ziyaret etti. Ünlü ikili, çocuklarının ismini ilk kez duyurdu

Bebeklerinin ismini açıkladılar

'Kısmetse Olur'un iki eski yarışmacısı Nur Erkoç ile Batuhan Cimili, yarışmacı çiftlerin evini ziyaret etti. Ünlü ikili, çocuklarının ismini ilk kez duyurdu

04 Şubat 2017 Cumartesi 16:17
Bebeklerinin ismini açıkladılar
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GEÇTİĞİMİZ sezon 'Kısmetse Olur' evinde tanışan ve ilişkilerini evliliğe taşıyan Nur-Batuhan çifti, programın yeni sezonuna konuk oldu. Kırmızı Oda'da çarpıcı açıklamalarad bulunan çift, kızlarının ismini 'Aselhan' olarak duyurdu. Bu kararı Nur'un verdiğini belirten Batuhan, 'Han' ekinin kendisinden geldiğini söyledi. Nur, ismin sonuna ek getirmekten hoşlanmadığını belirtse de, Batuhan'ı hevesini kırmamak için bu ismi seçtiğini söyledi. 'Ase'in anlamı ise 'Cennette akan bal ırmağı' olarak açıklandı.

Yarışmacılar ile sevincini paylaşan Batuhan, yaşadığı hayal kırıklığını da ağzından kaçırdı. Cinsiyeti kız olarak belirlenen çocuğu için "Hayaller iptal, hayata devam" diyen Batuhan, "Çocukluğumdan beri oğlum olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Batuhan, "Bir sene sonra sözünü aldım" diyerek, ikinci çocuğun müjdesini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nur ErkoçBatuhan CimiliKısmetse Olur
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