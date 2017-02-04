Bebeklerinin ismini açıkladılar

GEÇTİĞİMİZ sezon 'Kısmetse Olur' evinde tanışan ve ilişkilerini evliliğe taşıyan Nur-Batuhan çifti, programın yeni sezonuna konuk oldu. Kırmızı Oda'da çarpıcı açıklamalarad bulunan çift, kızlarının ismini 'Aselhan' olarak duyurdu. Bu kararı Nur'un verdiğini belirten Batuhan, 'Han' ekinin kendisinden geldiğini söyledi. Nur, ismin sonuna ek getirmekten hoşlanmadığını belirtse de, Batuhan'ı hevesini kırmamak için bu ismi seçtiğini söyledi. 'Ase'in anlamı ise 'Cennette akan bal ırmağı' olarak açıklandı.

Yarışmacılar ile sevincini paylaşan Batuhan, yaşadığı hayal kırıklığını da ağzından kaçırdı. Cinsiyeti kız olarak belirlenen çocuğu için "Hayaller iptal, hayata devam" diyen Batuhan, "Çocukluğumdan beri oğlum olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Batuhan, "Bir sene sonra sözünü aldım" diyerek, ikinci çocuğun müjdesini verdi.