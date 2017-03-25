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Bahar Candan şok etti! Tüm jüri çıldırdı

'İşte Benim Stilim'in olay yarışmacısı Bahar Candan'ın, konuk jüri Faik Öztürk'e ismiyle hitap etmesi tepki çekti

Bahar Candan şok etti! Tüm jüri çıldırdı

'İşte Benim Stilim'in olay yarışmacısı Bahar Candan'ın, konuk jüri Faik Öztürk'e ismiyle hitap etmesi tepki çekti

25 Mart 2017 Cumartesi 16:45
Bahar Candan şok etti! Tüm jüri çıldırdı
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TV8'DE yayınlanan 'İşte Benim Stilim'in 24 Mart 2017 Cuma günü yayınlanan 101'inci bölümünde, yarışmacı Bahar Candan, üslubu sebebiyle jüriyi sinirlendirdi.

Bahar Candan, konuk jüri üyesi Faik Öztürk'e "Faik" diye hitap etti. Bunun üzerine Nur Yerlitaş, "Faik denir mi? Faik benim dostum. Ben ona 'Faikçiğim' derim, 'Faik Bey' derim. Biraz daha dikkat" şeklinde uyarıda bulundu. Diğer jüri üyeleri Kemal Doğulu ve Ivana Sert'in de tepki göstermesinin ardından olay yarışmacı, "Ben eğlenceli olsun diye yaptım. Terbiyesizlik yaptıysam özür dilerim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İşte Benim StilimFaik ÖztürkBahar Candanİvana SertNur Yerlitaş
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