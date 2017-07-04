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Bahar Candan'dan bir skandal daha!

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan ve her fırsatta "Çok ünlü bir avukat olacağım." diyen Bahar Candan, "Adalet Bakanı kim?" sorusuna cevap veremedi

Bahar Candan'dan bir skandal daha!

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan ve her fırsatta "Çok ünlü bir avukat olacağım." diyen Bahar Candan, "Adalet Bakanı kim?" sorusuna cevap veremedi

04 Temmuz 2017 Salı 13:17
Bahar Candan'dan bir skandal daha!
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ABLASI Nihal Candan ile birlikte İşte Benim Stilim adlı program ile adını duyuran Bahar Candan, gazeteci Hakan Gence'ye verdiği röportajda "Adalet Bakanı kim?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.
"BEN DEĞİLİM; AMA SEN DE DEĞİLSİN" 
Her fırsatta Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci olduğunu belirterek "Çok ünlü bir avukat olacağım" diyen Bahar Candan, "Adalet Bakanı kim?" sorusuna "Ben değilim; ama sen de değilsin" yanıtını verdi. 
"AVUKALIK MESLEĞİ BENİM İÇİN ÇOK KUTSAL" 
"Avukatlık mesleği benim için çok kutsal ve ona zarar getirecek hiçbir şey yapmam." görüşünü dile getiren Candan, sözlerinin devamında "Beni yakından tanıyan insanlar IQ'mun yüksekliğinin farkındadır ve yetenekli olduğumu düşünüp bana güvenirler" ifadesini kullandı.

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