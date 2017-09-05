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Ayrılan çift, gözyaşları içinde kucaklaştı

Hollywood'un meşhur çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie 12 yıllık beraberliğin ardından ayrılık kararı almıştı

Ayrılan çift, gözyaşları içinde kucaklaştı

Hollywood'un meşhur çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie 12 yıllık beraberliğin ardından ayrılık kararı almıştı

05 Eylül 2017 Salı 12:58
Ayrılan çift, gözyaşları içinde kucaklaştı
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ÜNLÜ oyuncuların biyografilerini kaleme alan Ian Halperin, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, boşanma aşamasında olan çiftin arkadaşlarının evinde bir buluşma gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yakışıklı aktörün Jolie’ye ilk adımı attığını belirten Halperin, çiftin gözyaşları içinde kucaklaştığını söyledi. Halperin, bu buluşma sayesinde çiftin birbirlerini ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anladığını belirtti.

‘YENİ BİR SAYFA AÇACAKLAR’

Jolie ile Pitt’in, ilişkilerini düzeltmek ve tekrar beraber olabilmek için kendilerine zaman tanıdığı konuşuluyor. Ancak Halperin, ünlü çiftin birbiri olmadan yoluna devam edemeyeceğini anlasa da bunun boşanmaktan vazgeçecekleri anlamına gelmediğini vurguladı. Yazar, dava sonuçlanınca Jolie ve Pitt’in, ilişkilerini geliştirmek için yeni bir sayfa açacağını iddia etti. Yahoo News’te yayımlanan habere göre ise ünlü oyuncular, ilişkilerine ikinci bir şans vermek için yoğun bir evlilik terapisine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina JolieBrad PittAyrıldı
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