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Atatürk'e hakaret resmen çıldırttı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na Kasım ayında en çok şikayet edilen program evlilik programı oldu

Atatürk'e hakaret resmen çıldırttı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na Kasım ayında en çok şikayet edilen program evlilik programı oldu

29 Aralık 2016 Perşembe 16:30
Atatürk'e hakaret resmen çıldırttı!
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ZUHAL Topal’ın sunduğu evlilik programına katılan gelin adayı “Yağmur” isimli bir kadın sosyal medya hesabından görüntü yayınlamış ve Atatürk için, “O zaman sizin Atanız da ölüsüyle işgal ettiği 780 bin metrekarelik Anıtkabir'i boşaltıp normal bir mezara dönsün. Var mısınız? Bu da size kapak olsun” ifadelerini kullanmıştı. Görüntülerin internette yayılmasının ardından program büyük tepki toplamıştı.RTÜK’ün aylık değerlendirme raporlarından da programın vatandaşlar tarafından en çok şikayet edilen yayın olduğu ortaya çıktı. Kasım ayının en çok şikayet edilen programı seçilen Zuhal Topal ile İzdivaç programı vatandaşlardan 2196 şikayet aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Radyo Ve Televizyon Üst KuruluZuhal Topal
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