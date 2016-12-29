Atatürk'e hakaret resmen çıldırttı!

ZUHAL Topal’ın sunduğu evlilik programına katılan gelin adayı “Yağmur” isimli bir kadın sosyal medya hesabından görüntü yayınlamış ve Atatürk için, “O zaman sizin Atanız da ölüsüyle işgal ettiği 780 bin metrekarelik Anıtkabir'i boşaltıp normal bir mezara dönsün. Var mısınız? Bu da size kapak olsun” ifadelerini kullanmıştı. Görüntülerin internette yayılmasının ardından program büyük tepki toplamıştı.RTÜK’ün aylık değerlendirme raporlarından da programın vatandaşlar tarafından en çok şikayet edilen yayın olduğu ortaya çıktı. Kasım ayının en çok şikayet edilen programı seçilen Zuhal Topal ile İzdivaç programı vatandaşlardan 2196 şikayet aldı.