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Ata Demirer tekne onarımına da el attı

Bodrum’da tatil yapan ünlü komedyen Ata Demirer Yalıçiftlik Mahallesinde bulunan tersanede tekne onarımı işine de el attı

Ata Demirer tekne onarımına da el attı

Bodrum’da tatil yapan ünlü komedyen Ata Demirer Yalıçiftlik Mahallesinde bulunan tersanede tekne onarımı işine de el attı

22 Nisan 2017 Cumartesi 20:29
Ata Demirer tekne onarımına da el attı
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ÜNLÜ komedyen Ata Demirer ‘Olanlar Oldu’ filminin ardından Bodrum’a gelerek tatil yapmaya başladı. Uzun süredir Bodrum’da tatil yapan Demirer geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesinin deniz dibi temizliğine katılmıştı. Dalgıç kıyafeti giyerek deniz dibi temizliği yapan ünlü komedyen yaklaşık 3 haftadır Bodrum’da vakit geçiriyor.

Ata Demirer bugün ise çok yakın dostu Aksona Mehmet olarak bilinen Son süngerci Mehmet Baş’ı ziyaret etti. Teknesini tamir eden Baş’ın ziyaretine giden Demirer, zımparayı eline alarak tekne tamirine yardım etti. Uzun süre tekne ile uğraşan Demirer tersanecide oldu. Mehmet Baş ise sosyal medya hesabından “Bu günleri tam gaz güzel kızım Küheylan Aksona Mancorna'yı, gelinler gibi tepeden tırnağa yeniden giydirip sezona hazırlamakla meşgulüm. Bu gün yeni yardımcım sevgili can dostum, Ata Demirer imdadıma yetişti. Birlikte son kontrolleri yaptık, her şey yolunda var git dünya denizlerini dolaş. Selam olsun bu sevgi dolu yüreklerden, güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine” yazdı. 

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum’Ata Demirer Yalıçiftlik Mahalles
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