Aşkı ortaya çıkardı, mutluluk diledi

GEÇTİĞİMİZ günlerde Emina Sandal’ın yemekleri eşliğinde evlerinde Cem Yılmaz ve Ozan Güven’i ağırlayan Mustafa-Emina Sandal çifti, o gece ile ilgili konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Emina o akşam çok güzel yemekler pişirdi, güzel bir ev ortamında iyi vakit geçirdik. Bol bol güldük, eğlendik" dedi.

"BİZ DE O GÜN ÖĞRENDİK"

Mustafa Sandal, paylaştığı fotoğraf ile Ozan Güven-Ece Önen aşkını ortaya çıkarttığı hatırlatılınca, "Biz de o gün öğrendik, tanışmış olduk. Ozan kardeşim gönlü güzel bir kardeşimiz, Allah onlara mutluluk versin" dedi.

EŞİNE GÜL ALMAYI İHMAL ETMEDİ

'O Ses Türkiye'de birinciliği yakalayan Hadise'ye tebriklerini ileten Sandal, "Programda tekrar jüri üyeliğini düşünür müsünüz?" sorusuna, "All Star tadında bir program yaparsa tabii ki cevabım evet olur" diyerek aracına yöneldi.

Eşi Emina Sandal mekandan çıkarken Sandal, çiçek satan çocuklardan gül aldı. Sandal, "Eşini gülsüz arabaya bindiren adamdan adam olur mu?" diyerek kahkahalar attı. Mustafa Sandal, çiçek satan çocuğa 50 TL verdi.