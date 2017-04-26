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Asena’dan oğlu Çınar’a: İsyan etme, fark et!

Sunucu Asena Atalay, Caner Erkin'le olan evliliğinden olan çocuğu Çınar'ın yeni yaşını dikkat çeken satırlarla kutladı

Asena’dan oğlu Çınar’a: İsyan etme, fark et!

Sunucu Asena Atalay, Caner Erkin'le olan evliliğinden olan çocuğu Çınar'ın yeni yaşını dikkat çeken satırlarla kutladı

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:33
Asena’dan oğlu Çınar’a: İsyan etme, fark et!
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ASENA Atalay, oğlu Çınar’ın doğum gününü kutlamak için yazdığı mesajda adeta eski eşi Caner Erkin’e göndermede bulundu.

İşte ünlü ismin mesajı:


"İnsanlar genelde her şeyi karşılıklı yaparlar. Farkında olarak ya da olmayarak. Karşılığını alamadıklarında da saldırganlaşırlar. Yüzde yüz karşılıksız tek sevgi anne-çocuk sevgisidir. Annelerimizin de dediği gibi anne olmadan anlamazsın. Şimdi annemin bana verdiği öğütler gibi benim de sana öğütlerim olacak Çınar, hazırsan başlıyorum. Kendine ve ilahi güce güven. Bu en önemlisi. Duanın gücüne inan. Öğrendiğin her şeyi sorgula, kafana yatmayanı reddet. Bu hayat senin unutma! İnsanları yargılama, insanları sev. Hatalıysan af dile, biri senden af dilerse affet. Bu hayatta başına gelen her şey sana bir şey öğretmek için var. İsyan etme, fark et! Herkes hayal gücü kadardır. Hep en büyüğünü hayal et. Paylaş! Elinde avucunda neyin varsa… Sevgini, paranı, zamanını. Paylaşmanın tadını farkedince ne demek istediğimi anlayacaksın. Yolda yürürken yanında birileri olacak. Onlara iyi bak, kiminle yürüyorsan O’sun. Bilgi, ilim, sevgi ile kal. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki benim oğlum oldun. Annen."
 

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Anahtar Kelimeler:
Asena AtalayCaner Erkin
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