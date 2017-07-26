arka sokaklar ın yıldız çifti aşklarının yeniden başladığını doğruladı

KANAL D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde aşkları başlayan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti 2008 yılında evlenmiş, 2012 de ayrılmıştı. Çift 5 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

AŞKIN BELGESİNİ UĞUR PEKTAŞ PAYLAŞTI

Çiftin yeniden bir araya geldiği dedikoduları çıksa da ikili herhagi bir açıklama yapmamıştı. Beklenen cevap Uğur Pektaş'tan geldi. Pektaş eski eşinin de bulunduğu kareyi Instagram hesabından paylaştı.

İşte Uğur Pektaş'ın o paylaşımı: