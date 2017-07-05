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Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı!

Amerikalı rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te yer alan ‘Smile’ şarkısıyla annesi Gloria Carter’ın lezbiyen olduğunu açıkladı

Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı!

Amerikalı rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te yer alan ‘Smile’ şarkısıyla annesi Gloria Carter’ın lezbiyen olduğunu açıkladı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:19
Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı!
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BEYONCE'NİN eşi, rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te ‘Smile’ isimli şarkıya annesi Gloria Carter’la düet yaptı. Bu şarkının sözleriyle Jay Z, dört çocuk sahibi olan ve cinsel kimliği şimdiye kadar açıklanmayan annesinin lezbiyen olduğunu belirtti.
48 yaşındaki şarkıcı, albümdeki ‘Kill Jay Z’ ve ‘4:44’ şarkılarında karısı Beyonce’yi aldattığını itiraf etmesi ve özür dilemesiyle gündeme gelmişti. 
Şimdi ise annesinin cinsel kimliğini açıkladığı şarkı ile dikkatleri üzerine çekti. Şarkının sözleri şu şekilde: 
“Annemin dört çocuğu vardı ama o bir lezbiyen, uzun süredir bir tiyatrocu gibi rol yapmak zorunda kaldı. Dolapta saklanmalıydı, böylece iyileşmeye çalışıyordu. Toplum, utanç ve acı katlanabileceğinden çok daha fazlaydı. Aşık olduğunda sevinç gözyaşları akıttın. Benim için aşık olduğun kişinin erkek veya kadın olmasının önemi yok. Sadece bütün bu nefretin içinde gülümsediğini görmek istiyorum.” 
Şarkıya annesi Carter’ın eşlik ettiği kısmın sözleri ise şöyle: “Gölgede yaşamak. Bunun nasıl bir hayat olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Gölgede insanlar sizi mutlu görüyor, çünkü böyle görmelerini istiyorsunuz. İki hayat yaşamak, mutlu ama özgür değil. Dünya değişiyor ve özgür olmanın zamanı geldi diyorlar, fakat ben olma korkusu ile yaşıyorsunuz. Gölgede yaşamak güvenli bir yer gibi hissettiriyor. Onlara zararı yok, bana da zararı yok. Fakat hayat kısa ve artık özgür olma zamanı. Kimi seviyorsan sev, çünkü hayat garanti edilemez. Gülümse.” 
Jay Z, eşcinsel evliliğine destek veren ilk büyük rap şarkıcılarından biri olarak öne çıktı.  
CNN ile yaptığı röportajda, “Eşcinsel insanların evlenmesine izin verilmemesinin ülkeyi geride bıraktığını düşünüyorum. İnsanların kendi evlerinde ne yaptıkları onları ilgilendirir ve kimi sevmek istiyorsanız onu seversiniz. Bu herkesin kendi bileceği iş. Bu ayrımcılık siyahilere yapılan ayrımcılıktan farklı değil. Ayrımcılık her zaman kötü ve basit olandır” ifadesini kullanmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
AmerikaGloria Carter
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