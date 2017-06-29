'Anadolu'yu yiyen suncu' evlendikten sonra eridi

ULUSAL bir televizyon kanalında sunduğu yemek programıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Sertel kendisine has sunumu ve gezdiği yörelerdeki lezzetlere karşı gösterdiği iştahlı tavırlarla kısa sürede benzer programlar arasından sıyrılmayı başardı. Sosyal medyada "Anadolu'yu yiyen kadın" olarak lakap takılan Sertel'in kendisi de bu lakaba çok gülüyordu. Ancak Sertel aldığı kilolardan kurtularak herkesi şaşırttı.

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENMİŞTİ

Yemek yerken çekilmiş görüntüleri çok sayıda izlenme alan birer mizah malzemesine dönüştü. Ezgi Sertel, bu görüntüleriyle Beyaz'ın programına konuk bile oldu. Program başladıktan sonra aldığı kilolar dikkatlerden kaçmayan Ezgi Sertel geride bıraktığımız yıl Arka Sokaklar dizisinde Hakan komiseri canlandıran Ozan Çobanoğlu ile evlendi.

EVLENDİKTEN SONRA İLK KEZ EKRANA ÇIKTI

Ezgi Sertel evlendikten neredeyse bir yıl sonra İrem Derici'nin sunumunu yaptığı Eğlenmene Bak'a katıldı. Programın formatı gereği birçok eğlenceli yarışmanın içinde kendisini bulan Ezgi Sertel'in verdiği kilolar ve fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Program yayınlanmaya devam ederken Sertel'in bu halini görenler sosyal medya üzerinden onun verdiği kiloları konuştu.