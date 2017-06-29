Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100934
ALTIN
140.750
DOLAR
3.5103
STERLIN
4.5578
EURO
4.0108
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Güneş çarpmasına dikkat
Güneş çarpmasına dikkat

'Anadolu'yu yiyen suncu' evlendikten sonra eridi

Yemek programı sunucusu Ezgi Sertel, Anadolu'daki lezzetleri tadarken bir hayli kilo almıştı. Sertel, İrem Derici'nin programına katıldı. Ünlü sunucu verdiği kilolarla herkesi şaşırttı

'Anadolu'yu yiyen suncu' evlendikten sonra eridi

Yemek programı sunucusu Ezgi Sertel, Anadolu'daki lezzetleri tadarken bir hayli kilo almıştı. Sertel, İrem Derici'nin programına katıldı. Ünlü sunucu verdiği kilolarla herkesi şaşırttı

29 Haziran 2017 Perşembe 12:09
'Anadolu'yu yiyen suncu' evlendikten sonra eridi
banner404

ULUSAL bir televizyon kanalında sunduğu yemek programıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Sertel kendisine has sunumu ve gezdiği yörelerdeki lezzetlere karşı gösterdiği iştahlı tavırlarla kısa sürede benzer programlar arasından sıyrılmayı başardı. Sosyal medyada "Anadolu'yu yiyen kadın" olarak lakap takılan Sertel'in kendisi de bu lakaba çok gülüyordu. Ancak Sertel aldığı kilolardan kurtularak herkesi şaşırttı.

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENMİŞTİ

Yemek yerken çekilmiş görüntüleri çok sayıda izlenme alan birer mizah malzemesine dönüştü. Ezgi Sertel, bu görüntüleriyle Beyaz'ın programına konuk bile oldu. Program başladıktan sonra aldığı kilolar dikkatlerden kaçmayan Ezgi Sertel geride bıraktığımız yıl  Arka Sokaklar dizisinde Hakan komiseri canlandıran Ozan Çobanoğlu ile evlendi.

EVLENDİKTEN SONRA İLK KEZ EKRANA ÇIKTI

Ezgi Sertel evlendikten neredeyse bir yıl sonra İrem Derici'nin sunumunu yaptığı Eğlenmene Bak'a katıldı. Programın formatı gereği birçok eğlenceli yarışmanın içinde kendisini bulan Ezgi Sertel'in verdiği kilolar ve fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Program yayınlanmaya devam ederken Sertel'in bu halini görenler sosyal medya üzerinden onun verdiği kiloları konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
anadolu yu yiyen suncu evlendikten sonra eridi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de Brezilya poposu yaptırmak İstedi, başına gelmeyen kalmadı
Türkiye'de Brezilya poposu yaptırmak İstedi, başına gelmeyen kalmadı
Çocuklar duymasın ekranlara geri dönüyor
Çocuklar duymasın ekranlara geri dönüyor
Canlı yayında büyük yüzleşme!
Canlı yayında büyük yüzleşme!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals