Amerika'ya dönen Adriana'dan dedikoduları bitirecek paylaşım!

ÜNLÜ model Adriana Lima sosyal medya hesabından Türk yazar Metin Hara ile aşkını resmen duyurdu. Lima, fotoğrafın altına "Aşkı seçtim" notunu düştü.

ADRİANA, "AŞKI SEÇTİM" NOTLU FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Adriana Lima daha önce kişisel sosyal medya hesabından Hara'nın hiç fotoğrafını paylaşmamış bu da Reklam iddialarını güçlendirmişti. Lima Amerika'ya dönmesinin ardından da "Aşk bitti" denmişti. Ancak Adriana, dedikoduları bitirecek fotoğrafı paylaşarak herkesin ağzını kapattı

İşte Adriana Lima'nın o paylaşımı: