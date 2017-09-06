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Alişan kaldıramadı! Ayrılık krizinin altından eski sevili çıktı

Kasım ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Alişan ile Eda Erol ayrıldı. Ayrılık nedeninin Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu olduğu konuşuluyor

Alişan kaldıramadı! Ayrılık krizinin altından eski sevili çıktı

Kasım ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Alişan ile Eda Erol ayrıldı. Ayrılık nedeninin Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu olduğu konuşuluyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:53
Alişan kaldıramadı! Ayrılık krizinin altından eski sevili çıktı
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ALİŞAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'evleneceğim' sözü vermiş, sürenin bitimine kısa bir süre kala da Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlanmıştı.
AYRILIK NEDENİ ESKİ SEVGİLİ

1,5 ay sonra nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten kötü haber geldi, Eda Erol ile Alişan yollarını ayırdı. Ayrılık nedeninin Eda Erol'un, eski sevgilisi Ogan Şenyolcu olduğu iddia edildi. Çift 'eski sevgili' nedeniyle şiddetli bir tartışma yaşadı.
"ÇOK DEĞERLİ NİŞANLIMLA..."

Kavganın ardından Eda Erol önce Instagram hesabını askıya aldı, ardından da "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" açıklamasını yaptı.
AİLE ÜYELERİ EL ATTI

Esra Erol programı biter bitmez çift arasındaki krize el attı. Bu sırada Bihter Erol "Ablam hacklendi" diye yazdı. Ailenin barıştırma çabaları sonuç vermeyince Bihter, bu açıklamayı sayfasından kaldırdı.
Alişan telefonunu kapattı, taraflar sessizliğe büründü. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş da takipçilerinin "Ayrıldılar mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
AlişanEda Erol
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