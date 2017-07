Alişan'dan büyük gaf: Unutturmak için tecavüz sahnesi çekmem gerekecek

ALİŞAN, aslında Eda Erol'la ilgili ilk gafını nişanlılıklarının ilk döneminde yaptı. Çiçeği burnunda çift, yüzükler takıldıktan birkaç gün sonra gazetecilerle karşılaştı ve elbette hemen düğünle ilgili sorular yağmaya başladı üzerlerine. Düğünün nerede yapılacağı ile ilgili bir soruya Eda Erol "Düğün için kalabalık bir yer arıyoruz. Olmadı Ali Sami Yen Stadyumu'nda yaparız” diye cevap verince hemen Alişan devreye girdi: Ali Sami Yen mi kaldı aşkım! Artık sen de Fenerbahçelisin. İlk kavgamızı edeceğiz şimdi.”

Ama o günkü asıl olay bu değildi. Alişan hemen konuyu değiştirip Erol'a aldığı nişan yüzüğüne dikkatleri çekti. Hatta Eda Erol'un elini tutup kameralara doğru yönlendirerek "Onu bunu boş ver de yüzüğünü göster. Ona çok para verdim, taksitlerini ödüyorum” diye şaka yaptı. Yüzüğe 150 bin TL verdiği konuşulan Alişan'ın bu şakası epey tartışma konusu oldu.

Alişan yıllardır kamera karşısında partneri olan Çağla Şıkel'e karşı da gaf yapmaktan kendini alamadı. Hem de bir değil birkaç kere. En yakın örnek Alişan'ın bir Instagram paylaşımı. Programın kulisinde kırmızı bir koltukta oturan Alişan'ın ayakkabısını Çağla Şıkel bağlıyordu. Alişan bu görüntüyü Instagram sayfasında "Canım gudum her detayımla ilgilenir" notuyla paylaştı. Alişan'ın bu paylaşımına ilginç yorumlar geldi.

Ancak Alişan bu paylaşımın ardından bu kez de Şıkel'in elbisesini ütülerken çekilen pozunu paylaşıp, bu şekilde feministlerden özür dilediği iddialarını da reddetmişti. Alişan "Feministlik kadın haklarını savunmaksa, erkekle kadının eşit olmasıysa, sapına kadar feministim! Maçoyum ama sapına kadar da feministim. Ama burası Türkiye, kadının erkeğine, erkeğin de kadınına düzgün davranması lazım" diye konuşmuştu.

Bir takipçisi bu görüntünün feministleri kızdırdığını söylerken bir başkası da "Anne görmesin, kafasın kırar. Benden söylemesi" yorumunu yaptı.

Alişan ile Çağla Şıkel'in arası bir dönem "limoni" olsa da iki eski dost durumu çabuk toparlamışlardı. Ama Alişan'ın program partneri Şıkel'e karşı sergilediği tuhaf davranışların sonu gelmek bilmedi.

İkili, birlikte sundukları Her Şey Dahil programının bir bölümünde Bülent Serttaş'ı konuk aldı. Programda, Bülent Serttaş ile Alişan'ın penaltı kapışması ekrana damgasını vurdu. Bir ara Alişan Çağla Şikel'den topu kendisine atmasını istedi. Şikel topu sert bir şekilde fırlatınca Alişan "yavaş ayı" diyerek inanılmaz bir gafa imza attı.

İşte Alişan'ın Şıkel'e yönelik gaflarından biri daha. Çok belli ki aralarında sıkı bir dostluk olduğunu anlatmak istedi ama seçtiği kelimeler yine olay oldu. O dönemde henüz bekar olan Alişan önce "Bir an önce evlenmem gerek soyum tükenme tehlikesiyle karşı karşıya" şeklinde ilginç bir açıklama yaptı. Ardından gelen "Çağla Şıkel de bekar sen de bekarsın. Hem iyi anlaşıyorsunuz, bir evlilik çıkmaz mı bundan" sorusuna şaşırıp "Asla, Çağla'yı bir kadın olarak görmüyorum. O benim askerlik arkadaşım gibi bir şey" diye cevap verdi.

Elbette bu kadar değil. İkilinin birlikte sunduğu programda yine Alişan'ın sözleri yüzünden soğuk rüzgarlar esti. Programda Şıkel ve Alişan yaşlarıyla ilgili bir sohbete girişti. Alişan söhbetin bir yerinde partnerine "36 yaşında iki çocuklu dul bir bayansın' şeklindeki sözlerine karşılık 'Neyse ne en azından iki çocuğum var. Sen?' diye sordu. 'Allah'ıma çok şükürler olsun ki benim nüfus kağıdımda 'bekar' yazıyor' diyen Alişan'a, Şıkel, 'Ne fark eder' diye çıkıştı. Bunun üzerine Alişan, 'Seninkinde 'dul' yazıyor' dedi.

Alişan'ın bu sözü karşısında oldukça sinirlendiği görülen Çağla Şıkel, 'Bu konuyla ilgili espri yapman hiç hoş değil. Önce kendine bakacaksın sonra konuşacaksın. Benim burada asabımı bozmayacaksın, tepemin tasını attırmayacaksın.' diyerek partnerine vurdu.

Alişan bir dönem hem Demet Akalın hem de Akalın'ın kocası Okan Kurt ile gerilim yaşamıştı.

Alişan meslek hayatının en "bomba" açıklamalarından birini Cennet Mahallesi dizisinde eşcinsel bir şarkıcıyı canlandırdıktan sonra yapmıştı. Bu karakterin üzerine yapışacağından korkan Alişan: " "Bu gay rolünü unutturmam için esaslı bir cinsel ilişki sahnesi çekmem gerekecek sanırım. Ya da tecavüz sahnesi. Aksi halde bu rol benim peşimi bırakmayacak" demişti.

Alişan bu rol yüzünden ailesiyle arasının açıldığını da itiraf etti. "Bu rolü kabul edecek bir karakterde değilim ama Müjdat Gezen istediği için canlandırdım" diyen Alişan sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ama eğer dizinin daha fazla bölümünde böyle kamera karşısına geçmem gerekseydi, kesinlikle kabul etmezdim"