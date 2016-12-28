Ali Ağaoğlu'nun gizemli damadı 5 üniversite birden bitirmiş

SENA Ağaoğlu, geçtiğimiz pazar akşamı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğün töreninde Koray Kırcal'la dünya evine girdi.
Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kırcal hakkında merak edilenler ortaya çıkmaya başladı. Bursa'nın ileri gelen ailelerinden MSN Yapı'nın patronu Mustafa-Hülya Kırcal'ın oğlu olan Koray Kırcal, genç yaşına rağmen 5 üniversite bitirdi.
Koç Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Kırcal'ın, Oxford Üniversitesi'nde İngiliz dili edebiyatı, Georgetown Üniversitesi'nde halkla ilişkiler, Yale Üniversitesi'nde ekonomi ve Kaliforniya Üniversitesi'nde yönetim alanında tahsil gördüğü öğrenildi.
İşadamı Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu ile evlenerek dikkatleri üzerine çeken Koray Kırcal'ın, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı 5 üniversitesinde eğitim gördüğü ortaya çıktı
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