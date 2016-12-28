Ali Ağaoğlu'nun gizemli damadı 5 üniversite birden bitirmiş

Anne, baba ve 3 kardeşiyle birlikte Halep'ten kaçan 7 yaşındaki çocuk, yolda ayakkabısını düşürdüğü için bulduğu kız ayakkabısı ile kışı geçirmeye çalışıyor. 7 yaşındaki Muhammet'in kardeşleri ise çamurda yalın ayak geziyor. "Kaçarken ayakkabımı düşürdüm" "Bu giydiğim teyzemin kızının ayakkabısı. Kaçarken yaralanan babam bana ayakkabı bulmaya gitti"