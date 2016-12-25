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Ali Ağaoğlu'ndan kızına dudak uçuklatan hediye!

Ali Ağaoğlu, kızı Sena Ağaoğlu ile damadı Koray Kırcal'a Batı Ataşehir'de 400 metrekarelik bir daire hediye etti

Ali Ağaoğlu'ndan kızına dudak uçuklatan hediye!
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İŞADAMI Ali Ağaoğlu kızı Sena Ağaoğlu için kesenin ağzını açtı. 
400 METREKARELİK DAİRE 
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde kına gecesini yaptığı kızı için kesenin ağzını açtı. Ağaoğlu, kızı Sena Ağaoğlu ile damadı Koray Kırcal'a Batı Ataşehir'de 400 metrekarelik bir daire hediye etti. Sena Ağaoğlu'nun kınası geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Four Seasons Hotel'de yapılmıştı.
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Etiketler; #ali ağaoğlu #Sena Ağaoğlu #Koray Kırcal
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