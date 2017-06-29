Ali Ağaoğlu: 10 tane daha yapayım ne olacak?

İŞ ve magazin dünyasının en renkli simalarından olan Ali Ağaoğlu, evinin kapılarını ilk kez 'Magazin D Yaz' kameralarına açtı.

"10 TANE DAHA YAPAYIM NE OLACAK?"

Sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile röportaj veren 63 yaşındaki iş adamı,; "Çocukluğumda erik ağacına çıkıyordum. Bugün hala ağaça çıkıp erik topluyorum. Burada hala hayvanların peşinden koşturuyorum" dedi.

'Yeniden baba olmayı düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine ise "Şu anda 4 hanımdan 5 tane var. 10 tane daha yapayım ne olacak?" ifadelerini kullandı.