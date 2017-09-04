Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
110010
ALTIN
147.015
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4433
EURO
4.0575
5 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
5 Eylül 2017 Alanya -...
İnsan vücudunun içini gösterebilen kamera geliştirildi
İnsan vücudunun içini gösterebilen kamera...
Tuzu azaltmak kalp krizi riskini düşürüyor!
Tuzu azaltmak kalp krizi riskini...
banner468

Aleyna Tilki: "Tek derdim..."

Son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından Aleyna Tilki verdiği bir röportajda, "Okulun en ünlü kızıydım, şimdi ülkenin en ünlü kızıyım" Kendimi çok beğeniyorum. Bazen kendimi izleme günleri yapıyorum. dedi. Benzeri bazı cümlelerle de durumu iyice abarttı. Kendine 'fazla' güvendiği görülen genç şarkıcı bakın nasıl konuşmuş...

Aleyna Tilki: "Tek derdim..."

Son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından Aleyna Tilki verdiği bir röportajda, "Okulun en ünlü kızıydım, şimdi ülkenin en ünlü kızıyım" Kendimi çok beğeniyorum. Bazen kendimi izleme günleri yapıyorum. dedi. Benzeri bazı cümlelerle de durumu iyice abarttı. Kendine 'fazla' güvendiği görülen genç şarkıcı bakın nasıl konuşmuş...

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:34
Aleyna Tilki: "Tek derdim..."
banner404

GENÇ yaşına rağmen aşırı özgüveni ve renkli kişiliği ile dikkat çeken Aleyna Tilki’den yiner çok konuşulacak bir beyanat geldi. Yaptığı röportajda ‘Tek derdim dünya starı olmak’ ‘Kendimi çok beğeniyorum’ gibi oldukça iddialı sözler sarfetti…

Tilki, “Şöhret hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü zaten okulun en ünlü kızıydım. Büyüdüm, ülkenin en ünlüsü oldum. Tek derdim; dünya starı olmak.” diyerek yine herkesi şaşırtmayı başardı. Tilki, Elle dergisine verdiği röportajda kendi kendinle yarıştığını da ekledi.

aleyna-tilki-2

“KENDİMİ ÇOK BEĞENİYORUM”

Aleyna Tilki öz güven patlaması yaşadığı açıklamalarına şu şekilde devam etti: Kendimi çok beğeniyorum. Bazen kendimi izleme günleri yapıyorum. Karakteristik bir güzelliğim var, farklıyım. Kendi kendimle yarışıyorum.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.09.2017 14:37
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'da büyük tehlike!
Instagram'da büyük tehlike!
Ayrılık acısını sahnede atıyor
Ayrılık acısını sahnede atıyor
En zor pozisyonların hakkını veriyorlar
En zor pozisyonların hakkını veriyorlar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim