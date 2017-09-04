Aleyna Tilki: "Tek derdim..."

GENÇ yaşına rağmen aşırı özgüveni ve renkli kişiliği ile dikkat çeken Aleyna Tilki’den yiner çok konuşulacak bir beyanat geldi. Yaptığı röportajda ‘Tek derdim dünya starı olmak’ ‘Kendimi çok beğeniyorum’ gibi oldukça iddialı sözler sarfetti…

Tilki, “Şöhret hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü zaten okulun en ünlü kızıydım. Büyüdüm, ülkenin en ünlüsü oldum. Tek derdim; dünya starı olmak.” diyerek yine herkesi şaşırtmayı başardı. Tilki, Elle dergisine verdiği röportajda kendi kendinle yarıştığını da ekledi.

“KENDİMİ ÇOK BEĞENİYORUM”

Aleyna Tilki öz güven patlaması yaşadığı açıklamalarına şu şekilde devam etti: Kendimi çok beğeniyorum. Bazen kendimi izleme günleri yapıyorum. Karakteristik bir güzelliğim var, farklıyım. Kendi kendimle yarışıyorum.