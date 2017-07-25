Aleyna Tilki'nin yeni klibinden ilk görüntüler

2000 DOĞUMLU Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla büyük ses getirmişti. Bu başarısının ardından ikinci şarkısını çıkaran Tilki, tanıtım videosuna bakılırsa bu klibiyle de çok konuşulacağa benziyor."ÇOK YAKINDA"Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari' isimli yeni şarkısının teaseri'ını, "Yeni şarkım 'Sen Olsan Bari'nin teaseri çıktı! Çok yakında tamamı sizlerle" notuyla paylaştı.
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