Alara Koçibey 10 yaş küçük aşkıyla tatilde!

FİRARİ iş adamı Cem Uzan'dan boşandıktan sonra mutluluğu kendinden 10 yaş küçük Eren Morova'da bulan Alara Koçibey'in keyfine diyecek yok… Bir yanında sevgilisi, bir yanında kızı Paris'le oğlu Renç Emre olan sosyetik mimar; yazın coşkusunu İtalya'nın gözde adası Capri'de yaşıyor.Uzan'la yollarını 2011'de ayırıp 6 yıldır Morova'yla birlikte olan Koçibey, renkli tatilinden kareleri de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor.Paylaşımlarından çocuklarıyla aşkının iyi geçindiği görülen 46 yaşındaki Koçibey'in mutluluğuna takipçileri 'Maşallah' yorumları yaptı.