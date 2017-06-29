Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100618
ALTIN
141.095
DOLAR
3.5120
STERLIN
4.5411
EURO
3.9960
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
29 Haziran 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
29 Haziran Günlük Burç Yorumu
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...

Alara Koçibey 10 yaş küçük aşkıyla tatilde!

Alara Koçibey, önceki gün Capri’ye gitti. Sosyetik güzel, eski eşi Cem Uzan’dan olan 2 çocuğu ile kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eren Morova ile İtalya’da gününü gün ediyor

Alara Koçibey 10 yaş küçük aşkıyla tatilde!

Alara Koçibey, önceki gün Capri’ye gitti. Sosyetik güzel, eski eşi Cem Uzan’dan olan 2 çocuğu ile kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eren Morova ile İtalya’da gününü gün ediyor

29 Haziran 2017 Perşembe 08:03
Alara Koçibey 10 yaş küçük aşkıyla tatilde!
banner404

FİRARİ  iş adamı Cem Uzan'dan boşandıktan sonra mutluluğu kendinden 10 yaş küçük Eren Morova'da bulan Alara Koçibey'in keyfine diyecek yok… Bir yanında sevgilisi, bir yanında kızı Paris'le oğlu Renç Emre olan sosyetik mimar; yazın coşkusunu İtalya'nın gözde adası Capri'de yaşıyor.Uzan'la yollarını 2011'de ayırıp 6 yıldır Morova'yla birlikte olan Koçibey, renkli tatilinden kareleri de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor.Paylaşımlarından çocuklarıyla aşkının iyi geçindiği görülen 46 yaşındaki Koçibey'in mutluluğuna takipçileri 'Maşallah' yorumları yaptı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alara KoçibeyErfen Morova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı cinsiyet değiştiriyor!
Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı cinsiyet değiştiriyor!
Şanslı kadın Ceyda Ateş!
Şanslı kadın Ceyda Ateş!
Michael Jackson öldürüldü mü?
Michael Jackson öldürüldü mü?

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals