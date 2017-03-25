Alaiye Hotels ve Adin Beach Hotel farkı

HER yıl düzenli olarak fidan dikimi etkinliği gerçekleştiren Alaiye Hotels ve Adin Beach Hotel, bu sene de Orman İşleri Müdürlüğü ve Alçedin organizasyonunda bir araya gelerek fidanlarını diktiler.

Adin Beach Hotel ve Alaiye Hotels yöneticilerinin ve okulların katılımı ile gerçekleşen organizasyonda, çocuklarla beraber fidan dikildi.

Uysal A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan UYSAL “Sürdürülebilir turizme katkıda bulunmak ana hedeflerimizden biridir ve biz Alaiye Hotels ve Adin Beach Hotel olarak her zaman bu tarz organizasyonlara katılmayı ve planlamayı amaç edinmişizdir. Yerel kuruluşlarla işbirliğimizi sürdürmeye devam edip, ilerleyen günlerde de yeni sosyal sorumluluk projeleriyle tekrardan bir arada olacağız. ”