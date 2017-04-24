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Ajdar: 2 saatlik yayın için 300 bin Euro istiyorum

'Nane Nane' ve 'Çikita Muz' şarkıları ile tanınan Ajdar, Renkli Sayfalar programına telefonla bağlandı ve canlı yayına katılmak için 300 bin Euro istedi!

Ajdar: 2 saatlik yayın için 300 bin Euro istiyorum

'Nane Nane' ve 'Çikita Muz' şarkıları ile tanınan Ajdar, Renkli Sayfalar programına telefonla bağlandı ve canlı yayına katılmak için 300 bin Euro istedi!

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:40
Ajdar: 2 saatlik yayın için 300 bin Euro istiyorum
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RENKLİ Sayfalar programına bağlanan Ajdar " Ben dünya starıyım, 5 dakika da olsa aynı parayı alırım" dedi.

AJDAR POPSTAR ELEMELERİNE BÖYLE KATILMIŞTI!
Şarkıları ve tavırlarıyla fenomen olan Ajdar ile ilk tanıştığımız anları unutmak mümkün mü?

Armağan Çağlayan, 2003 yılında ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında Ajdar'ın, İstanbul elemelerine geldiği an yaşananları canlı yayında böyle anlatmıştı:
"Ajdar ilk juri odasına geldi. Ahmet San, Ajdar'a sen şarkı mı söylüyorsun dedi? Ajdar, "Valla ben ben starım haddini bil. Sen bana olmadı diyecek kalibrede değilsin." dedi ve hepimize bağırmaya başladı. Ajdar, bağırdı hızını alamadı, çıktı dışarı yine geldi yine bağırdı"

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Anahtar Kelimeler:
AjdarRenkli Sayfalar
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