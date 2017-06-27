Ajda Pekkan silikonlarını yeniletti

AJDA Pekkan, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi.
Sahneye Nur Yerlitaş imzalı pembe kabarık bir tuvaletle çıkan 72 yaşındaki sanatçı, kostümü gelinliğe benzetilince, "Allah gelinlik giymeyi de nasip etsin diyelim. Ama bu akşam pamuk şekeri gibi oldum" dedi.
Başarılı şarkıcının, silikonlarını da yenilettirip büyüttüğü görüldü.
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