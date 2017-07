Ahmet Hakan: Amma fırlattın benim reytingleri be Şeyma!

ŞEYMA Subaşı'nın Hürriyet gazetesinden yayınlanan röportajı sonrasında Ahmet Hakan söyleşiye dair bir yazı yazmış ve Subaşı'nın sözlerini ti'ye almıştı. Ardından Şeyma Subaşı'nın verdiği cevap polemiğin fitilini ateşlemiş, ikili karşılıklı sözlerle birbirlerine yüklenmişti.

Son olarak Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından, "Ahmet beyler okunmanın yolunu buldular her gün Şeyma'yı kullanmaya devam. Ahmet Bey siz sunmaya başladıktan sonra geri giden Kanal D haber'de de beni kullanın belki orayı da yükseltebilirsiniz" yazarak Hakan'a yüklenmişti. Ahmet Hakan bugünkü yazısında Subaşı'ya bir kez daha yanıt verdi.

"Amma fırlattın benim reytingleri be Şeyma!" diyen Ahmet Hakan, işin içine Acun Ilıcalı'yı da katarak, "Acun’u bin kere yazarak elde edemediğim popülariteyi... Şeyma’yı bir kere yazarak elde ettim." diye yazdı.

AMMA FIRLATTIN BENİM REYTİNGLERİ BE ŞEYMA!

Şeyma “sayemde Ahmet Hakan’ın reytingi tavan” demiş.

Doğrudur.

- Acun’u bin kere yazarak elde edemediğim popülariteyi... Şeyma’yı bir kere yazarak elde ettim.

- Melih Gökçek’le bin polemikten elde edemediğim tık sayısını... Şeyma ile bir polemikten elde ettim.

- Safiye ile Faik’i bin kere dilime dolayarak sağlayamadığım yükselişi... Şeyma’yı bir kere dilime dolayarak elde ettim.

- Cübbeli Ahmet’e bin laf sokarak elde edemediğim reytingi... Şeyma’ya iki laf dokundurmasıyla elde ettim.

- Nusret’in tuz döküşüne bindirmek suretiyle elde edemediğim okunma oranını... Şeyma’nın ağzını eğerek “ya” demesine tek bir fiske atarak elde ettim.

Şu Şeyma var ya şu Şeyma...

Azıcık meslekli olsaydı.

Azıcık da cehaletle savaşsaydı.

Sayesinde elde edeceğim muazzam reytingle...

Ben şimdiye çoktan Rupert Murdoch olmuş, Acun’un elinden de televizyonunu almıştım vallaha.