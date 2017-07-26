Ağa'dan bir skandal açıklama daha: Tatilde kadınlar olmazsa olmazım

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu tatil için gittiği Bodrum'da MAG objektiflerinin karşısına geçti. Ağaoğlu tatilde olmazsa olmazları arasında kadınları da sayarak yine cinsiyetçi ötekileştirme yaptı.
"KIZLAR OLMAZSA OLMAZ"
Ali Ağaoğlu tatil için olmaz olmazım dediği sözleri şöyle dile getirdi: "Çok valiz taşımıyorum, gittiğim her yerde zaten valizim var. Yanımda kızlar olmazsa olmaz tabii ki…"
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