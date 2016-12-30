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Adnan Oktar'a kötü haber

RTÜK, DEAŞ'ı masum göstermeye çalışan yayını nedeniyle Adnan Oktar'ın A9 TV kanalına müeyyide uygulanmasına karar verdi

Adnan Oktar'a kötü haber

RTÜK, DEAŞ'ı masum göstermeye çalışan yayını nedeniyle Adnan Oktar'ın A9 TV kanalına müeyyide uygulanmasına karar verdi

30 Aralık 2016 Cuma 16:59
Adnan Oktar'a kötü haber
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 13 Aralık'ta yaptığı toplantıda kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan adnan oktar'ın A9 TV kanalında yayınlanan bir programda, "Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki eylemlerinin, terör örgütü PKK tarafından yapıldığı ve DEAŞ'ın üzerine yıkılmak istendiği, örgüt üyelerinin öldürülmesinin haram olduğu ve örgütün fikirsel sorunu varsa bunun Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan ve Kur'an-ı Kerim'den sonra temel kaynak olan Buhari, Müslüm, Tirmizi ve Nesai gibi temel hadis kitaplarından kaynaklandığı ifadeleri kullanılarak bu temel eserler ile Diyanet İşleri Başkanlığının töhmet altında bırakılması" konusunu ele aldı.Bu kapsamda, DEAŞ’ı masum göstermeye yönelik yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki "… Terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, …" hükmünü ihlalden A9 TV kanalına müeyyide uygulanması kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktara Kötü HaberRTÜKDEAŞRadyo Ve Televizyon Üst KuruluDiyanet Işleri Başkanlığı
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