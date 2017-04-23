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Acun'u şoke eden sonuç! Survivor fena çakıldı...

İşte ekranların fenomen yarışması Survivor'ı tahtından eden o dizi...

Acun'u şoke eden sonuç! Survivor fena çakıldı...

İşte ekranların fenomen yarışması Survivor'ı tahtından eden o dizi...

23 Nisan 2017 Pazar 15:21
Acun'u şoke eden sonuç! Survivor fena çakıldı...
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22 Nisan tarihinin izlenme oranları açıklandı. 22 Nisan tarihinde; Total'de Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin 1. sıraya otururken, 2. sırada TV8'in yarışma programı Survivor, 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan Kalbimdeki Deniz dizisi yer aldı.AB'de ise; Survivor yarışması 1. olurken, 2.'lik Star TV dizisi Fazilet Hanım ve Kızları'nın, 3.'lük ise Kanal D'nin sevilen dizisi Adı Efsane'nin oldu. (Medyatava)
 

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Son Güncelleme: 23.04.2017 15:36
Anahtar Kelimeler:
SurvivorYeni GelinKalbimdeki DenizFazilet HanımFazilet Hanım Ve KızlarıACUNDiziYarışma
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