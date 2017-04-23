Acun'u şoke eden sonuç! Survivor fena çakıldı...

22 Nisan tarihinin izlenme oranları açıklandı. 22 Nisan tarihinde; Total'de Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin 1. sıraya otururken, 2. sırada TV8'in yarışma programı Survivor, 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan Kalbimdeki Deniz dizisi yer aldı.AB'de ise; Survivor yarışması 1. olurken, 2.'lik Star TV dizisi Fazilet Hanım ve Kızları'nın, 3.'lük ise Kanal D'nin sevilen dizisi Adı Efsane'nin oldu. (Medyatava)
22 Nisan tarihinin izlenme oranları açıklandı. 22 Nisan tarihinde; Total'de Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin 1. sıraya otururken, 2. sırada TV8'in yarışma programı Survivor, 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan Kalbimdeki Deniz dizisi yer aldı.AB'de ise; Survivor yarışması 1. olurken, 2.'lik Star TV dizisi Fazilet Hanım ve Kızları'nın, 3.'lük ise Kanal D'nin sevilen dizisi Adı Efsane'nin oldu. (Medyatava)