Acun'un ihya ettiği isim suya dalış stiliyle olay oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim'in eski yarışmacıların Şilan Makal, Acun Ilıcalı'nın ihya ettiği isimler arasına girdi. Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin dizisinde rol alan Şilan sezonunun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a tatile gitti.
"YOK BÖYLE ATLAYIŞ"
24 yaşındaki oyuncu Şilan Makal iskeleden suya dalarken öyle ilginç hareketler yaptı ki, görenlere "Yok böyle atlayış" dedirtti!
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