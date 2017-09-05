Acun, parlattığı isme verdiği sözü tuttu

YAPIMCILIĞINI üstlendiği ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye programı ile müzik sektörüne yeni sesler kazandıran Acun Ilıcalı, geride bıraktığımız gün eski yarışmacılarından Ahmet Parlak'ın mekanını ziyaret etti.
HEP DESTEK TAM DESTEK
Alaçatı'da bir restoranı olan Parlak'a misafir olan Acun Ilıcalı böylelikle sesiyle kendisinden söz ettiren Ahmet Parlak'a program sonrasında da destek oldu.
"ŞEREF VERDİNİZ ABİCİM"
Parlak, Acun Ilıcalı ile çekilmiş bu karesini sosyal medya hesabından, "Şeref verdiniz abicim" notuyla paylaştı.
İşte Ahmet Parlak'ın o paylaşımı;
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