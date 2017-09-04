Acun Ilıcalı: Yanlış anlaşılmasın...

ÇOCUKLARI ve yeğenleriyle motosiklet üzerinde poz veren ünlü yapımcı ve medya patronu Acun Ilıcalı, olumsuz yorumların önüne geçmek için ise fotoğrafa not düştü. Ilıcalı notunda, “Sadece poz için bindik, yanlış anlaşılmasın” ifadelerini kullandı.
Ünlü yapımcının bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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