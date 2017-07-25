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Acun Ilıcalı o diskoyu kapattı!

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğün tarihi yaklaştıkça, ayrıntılar da belli oluyor

Acun Ilıcalı o diskoyu kapattı!

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğün tarihi yaklaştıkça, ayrıntılar da belli oluyor

25 Temmuz 2017 Salı 13:57
Acun Ilıcalı o diskoyu kapattı!
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TELEVİZYONCU Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın düğünleri sonrasındaki parti için dünyaca ünlü Byblos Hotel'in diskosunu kapattığını yazdı.Cankurt’un yazısının ilgili bölümü şöyle:
“Yıllardır kızının babası Acun Ilıcalı ile vuslata ereceği günü bekleyen Şeyma Subaşı'nın muradına ermesine kısa bir zaman kaldı. Ex Brezilyalı gelinimiz Martha Graeff'in de katıldığı bekarlığa veda partisini Mikonos'ta yapan Subaşı'nın, Ilıcalı ile St. Tropez'de evleneceğini bu köşeden öğrenmiştiniz. Bettina Machler'in organizasyonuyla 15 Eylül Cuma başlayacak düğün, cumartesi gecesi düğün yemeği ve after party ile devam edecek. Pazar günü de brunch'la sona erecek. Bu arada üçüncü kez damat olmaya hazırlanan Ilıcalı, kesenin ağzını iyice açmış ve after party için dünyaca ünlü Byblos Hotel'in diskosunu kapatmış. Geç ve güç de olsa muradına erecek olan çift, umarım ömür boyu mutlu olur.”
 

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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıSurvivorŞeyma Subaşı
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