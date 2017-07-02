Acun Ilıcalı'dan ilan-ı aşk

ÜNLÜ televizyoncu evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Şeyma Subaşı'nın doğum gününü kişisel sosyal medya hesabından kutladı. Ilıcalı, Subaşı'na: "Nice mutlu yılların olsun, ama sen hep böyle kal" diye seslendi.
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