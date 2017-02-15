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Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

'Survivor 2017' yarışmasında dokunulmazlık oyunlarının kritik önem taşıması sebebiyle önemli bir değişikliğe gidildi

Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

'Survivor 2017' yarışmasında dokunulmazlık oyunlarının kritik önem taşıması sebebiyle önemli bir değişikliğe gidildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:06
Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!
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TV8'DE ekranlara gelen 'Survivor 2017'de bu haftadan itibaren uygulanacak yeniliği, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı açıkladı. Ada konseyinde konuşan ünlü televizyoncu, "Oyunlarla ilgili bir yenilik var. Dokunulmazlık Oyunları çok kritik olduğu için bundan sonra üçüncü tura kaldığı zaman 3 değil, 5 olan kazanacak. Oyun eğer 1-1'e geldiyse, best-off mücadelesi 5'te bitecek" ifadelerini kullandı. Son iki dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Yiğit İzik, SMS oylaması sonucu adaya veda eden son isim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıSurvivor 2017Dokunulmazlık OyunuTv8OyunSurvivor
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