Acun Ilıcalı'dan bomba O Ses Türkiye jürisi!

6 sezondur yarışmada yer alan Hadise birinci olduktan sonra jüri üyeliğini bırakacağını açıklamıştı. Bu sezon şampiyon olmasıyla birlikte Acun Ilıcalı yeni jüri hazırlıklarına başladı.

İddiaya göre yeni sezonda eski jüri üyelerinden bir tek Murat Boz yer alacak.

Yeni dönem için hızlı bir start veren Acun Ilıcalı'nın Yıldız Tilbe'ye teklif götürdüğü konuşuluyor.

Kulislerde konuşulanlara göre; renkli kişiliği ile milyonların beğenisini kazanan Yıldız Tilbe'ye teklif çoktan gitti ve o da olumlu baktığını dile getirdi.

Konuyla ilgili ikili tarafından henüz bir açıklama yapılmadı fakat Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'de yer alacak iddiası sosyal medyayı salladı.