Acun'dan uyarı: Yanlış anlaşılmasın...

İÇİNDE bulunduğumuz ay sevgilisi Şeyma Subaşı ile evlenecek olan Acun Ilıcalı yoğun bir temponun ardından ailesiyle tatile çıktı. Annesi Şeyma Amerika’da Burning Man festivalinde olan kızı Melisa’nın da aralarında bulunduğu kızlarını ve yeğenlerini bir araya toplayan Ilıcalı, sosyal medyadan aile pozu verdi. Çocukları ve yeğenleriyle bir motosiklete binen Ilıcalı, olumsuz eleştirilerin önüne geçmek için paylaştığı fotoğrafın altına ‘Sadece poz için bindik, yanlış anlaşılmasın’ mesajını yazdı.
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