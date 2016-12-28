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Acun'dan büyük sürpriz! Belli oldu...

TV8'de ekrana gelecek 'O Ses Türkiye' yılbaşı bölümünde birbirinden ünlü isimler boy gösterecek. İşte fenomen yarışmada şarkı söyleyecek ünlüler

Acun'dan büyük sürpriz! Belli oldu...
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ACUN Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışması, 31 Aralık Cumartesi günü yılbaşı özel bölümü ile ekranlara gelecek.
AHMET KURAL, OZAN GÜVEN, MÜGE BOZ... 
Yarışmanın yılbaşı bölümünde yarışacak ünlü isimler belli olmaya başladı. 'O Ses Türkiye'nin en dikkat çekici konukları, son dönemin en komik ikilisi Ahmet Kural ile Murat Cemcir olacak. Kural ve Cemcir'in yanı sıra başarılı oyuncular Ozan Güven, Pelin Karahan, Müge Boz ve Onur Büyüktopçu da jüri karşısında performanslarını sergileyecek. 
Jürisinde Hadise, Murat Boz, Sibel Can ve Gökhan-Hakan Özoğuz’un yer aldığ 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümü, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de TV8'de yayınlanacak.
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Etiketler; #ACUN #o ses türkiye #tv8
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