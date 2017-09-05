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90'larda Türk erkeklerinin gözde ismi, bikinili fotoğrafını paylaştı

Şarkıcı Pınar Aylin sosyal medya hesabından en doğal haliyle göründüğü bir kare paylaşıp, artan filtre kullanımına göndermede bulundu

90'larda Türk erkeklerinin gözde ismi, bikinili fotoğrafını paylaştı

Şarkıcı Pınar Aylin sosyal medya hesabından en doğal haliyle göründüğü bir kare paylaşıp, artan filtre kullanımına göndermede bulundu

05 Eylül 2017 Salı 12:40
90'larda Türk erkeklerinin gözde ismi, bikinili fotoğrafını paylaştı
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SOSYAL medya platformlarının artması ve hemen herkesin bu kanallar üzerinden günlük hayata dair fotoğraflarını paylaşmaya başlamasıyla birlikte, filtre programı kullanımları çığ gibi arttı.

"SADELİK SAHTELİK SEVMEZ"

Paylaşımlarında her zaman için güzel ve çekici görünmek isteyen kullanıcılar filtre uygulamalarına yüklenirken  Pınar Aylin gibi kimi isimler de tercihini doğal paylaşımlardan yana kullandı. Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran 45 yaşındaki  Pınar Aylin, bikinili bir karesini hesabından paylaşırken "Sadelik sahtelik sevmez" notunu düştü.

GÖNDERMEDE BULUNDU

Aylin bu paylaşımıyla son zamanlarda özellikle ünlü isimlerin fotoğraflarında artan filtre kullanımına göndermede bulundu.

İşte  Pınar Aylin'in o paylaşımı; 

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