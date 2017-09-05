90'larda Türk erkeklerinin gözde ismi, bikinili fotoğrafını paylaştı

SOSYAL medya platformlarının artması ve hemen herkesin bu kanallar üzerinden günlük hayata dair fotoğraflarını paylaşmaya başlamasıyla birlikte, filtre programı kullanımları çığ gibi arttı.
"SADELİK SAHTELİK SEVMEZ"
Paylaşımlarında her zaman için güzel ve çekici görünmek isteyen kullanıcılar filtre uygulamalarına yüklenirken Pınar Aylin gibi kimi isimler de tercihini doğal paylaşımlardan yana kullandı. Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran 45 yaşındaki Pınar Aylin, bikinili bir karesini hesabından paylaşırken "Sadelik sahtelik sevmez" notunu düştü.
GÖNDERMEDE BULUNDU
Aylin bu paylaşımıyla son zamanlarda özellikle ünlü isimlerin fotoğraflarında artan filtre kullanımına göndermede bulundu.
İşte Pınar Aylin'in o paylaşımı;
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