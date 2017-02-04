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Yeni Alanya E - Gazete

41 yıllık mekanı kapattı! Kapının önüne koydu 

İstanbul gece hayatının 41 yıllık sembol gece kulübü 'Etiler Şamdan' işletme hayatına son verdi. Uzun süredir kira alamadığı işletmeye tahliye kararı çıkarttıran mekanın mülk sahibi Seda Sayan, önceki gece mekanı boşalttırdı

41 yıllık mekanı kapattı! Kapının önüne koydu 

İstanbul gece hayatının 41 yıllık sembol gece kulübü 'Etiler Şamdan' işletme hayatına son verdi. Uzun süredir kira alamadığı işletmeye tahliye kararı çıkarttıran mekanın mülk sahibi Seda Sayan, önceki gece mekanı boşalttırdı

04 Şubat 2017 Cumartesi 15:20
41 yıllık mekanı kapattı! Kapının önüne koydu 
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BİR süredir hastanede tedavi gören 'Etiler Şamdan'ın işletme sahibi Mehmet Tuna ile Seda Sayan, uzun süredir kira ödenmediği için karşı karşıya gelmişti. Sayan, sosyal medyada da yer bulan mekanın tahliye edilmesiyle ilgili olarak avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre; kira sözleşmesinin 5 yıllık olup 2015 yılının Ekim ayında sona erdiğini belirten Sayan, Nispetiye Caddesi'nde kiraların en az 40-50 bin dolar olduğunu ancak Şamdan'ın kırası için işletme sahibiyle kuru 1,60 olarak sabitlediklerini açıkladı. Buna rağmen 2016 yılının haziran ayından bu yana kira ödenmediğini belirten Sayan, Mehmet Tuna'nın taahhüdü yerine getirmediği için iki ayrı mahkemeden aldıkları tahliye kararını hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu arada Seda Sayan'ın tüm mülklerinin işletmesini bir süredir oğlu Oğulcan Engin yapıyor. Önceki akşam yapılan tahliye işleminde de Oğulcan Engin'in hazır bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanEtilerşamdanTahliye
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