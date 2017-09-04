Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
110010
ALTIN
147.272
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4415
EURO
4.0575
05 Eylül 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
5 Eylül Günlük Burç Yorumu
Vitamin ve protein deposu su yosunları
Vitamin ve protein deposu su...
Piezo cerrahisi ile korkulara son
Piezo cerrahisi ile korkulara son
banner468

Ünlü rapçiden yeni albüm!

Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer, yeni albümünü dinleyicileriyle buluşturdu

Ünlü rapçiden yeni albüm!

Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer, yeni albümünü dinleyicileriyle buluşturdu

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:45
Ünlü rapçiden yeni albüm!
banner404

Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz), 14 parçadan oluşan Ahmak Islatan albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu. Tamamı "Koleraflow" Youtube kanalına yüklenen şarkılar, dinleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Albüm, daha önceden Pesimist EP 6'da dinleyiciye sunulmuş "Ahmak Islatan", "Baş" ve "İçin"; klibiyle birlikte Youtube'a yüklenmiş "366. Gün", "Sertlik Kanında Var Hayatın" gibi şarkıların düzenlenmiş hallerinin yanı sıra "Senden Hemen Sonrası", "Bir Tek Bende Yok" ve "Oyun Parkı" şarkılarını içeriyor.

Yeni şarkılardan Senden Hemen Sonrası, Sagopa Kajmer'in de belirttiği gibi "rap dışında bir tür"den ve üç günde 157 bin kez dinlendi.

Bu haberi girdiğimiz sırada, albümdeki en çok dinlenen parça ise 606 bin ile "Bir Tek Bende Yok".
Dinleyicileri tarafından çok sevilen şarkının sözleri ise şöyle:

"1.RAP

Bir tek bende yok çoğunda var tedirginlik ve yüzüme doğru ciddiyet nöbetindeki asker gibi belirginlik.
Gözüme yansıyanlar bilindik,bir dolu sevimsizlik.Akla düşman bir bilmişlik.
Biyhaberler ortalarda.
Bir tek bende yok hata.Bir çoğu yanlış rota batağa.
Karanlığa saklanan hırsızlar ortaya.
Balıklar oltaya.
Konuştum ortaya.
Gocunan sürüyor tuzu açık yaraya.
Bak olaya.
Bir tek bende yok şüphe.
Keskin sirke sinsi yanaşmakta bak küpe.
Bak köpeğe,dikti gözünü bak yemeğe.
Medete yapışan uzuvlarını kesmedikçe bak yere.
Kulağında prangası küpe olan köle.
Bir tek bende yok kırılmış hayaller,bir düzine yıkıntı,bir süreli darmadağınlık
ve bir tek bende yokki olur olmaz alınganlık,varmak istediğim yere uzaklık ve bir tek ben de yokki alışkanlık.

NAKARAT

Bu halinden cay,elinde kırık ok yılmış bir yay.
Kayıplarını say.
Pes edersen hay hay ama benim niyetim yok düşmeye,niyetim yok hiç üşümeye.
Çıkar kendine pay,bu halinden cay.

2.RAP

Azgın sular duruldu,boğulan boğuldu.
Onlar öldü sonra soğudu,ipleri bağlıydı sonra koptu.
Rastgele seçimler yaptım tesadüfler diyarında.
Nedeni sonuca bağladım kararında.
Onun kararlarında benim kararsızlıklarım.
Benim şirin dünyamda azmanlı gargameller.
Uçkur aşkının 50 farklı tonu,yakala sapık tontonu.Tanı !  Tanıyın!...
Sarın boğaza kordonu!
İsteksizlik derine çekiyor metrelerce.Nefes alırken sanki nefesim kesilirce.
Bunları hisseden yerlerim ezilirce.
Koşmak zor ayaklar pes edince."

Dinleyicileri, büyük bir merakla, albümün, Kajmer'in "Pek yakında..." dediği ilk klibini bekliyor. TM

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sagopa KajmerAhmak ıslatanALBÜM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiyatro kursuna güzel final
Tiyatro kursuna güzel final
Kültür turlarının bayram rotası Güneydoğu
Kültür turlarının bayram rotası Güneydoğu
Antalya'da 'Noel Baba'nın mezarı jeoradarla aranıyor
Antalya'da 'Noel Baba'nın mezarı jeoradarla aranıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim