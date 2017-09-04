Ünlü rapçiden yeni albüm!

Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz), 14 parçadan oluşan Ahmak Islatan albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu. Tamamı "Koleraflow" Youtube kanalına yüklenen şarkılar, dinleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Albüm, daha önceden Pesimist EP 6'da dinleyiciye sunulmuş "Ahmak Islatan", "Baş" ve "İçin"; klibiyle birlikte Youtube'a yüklenmiş "366. Gün", "Sertlik Kanında Var Hayatın" gibi şarkıların düzenlenmiş hallerinin yanı sıra "Senden Hemen Sonrası", "Bir Tek Bende Yok" ve "Oyun Parkı" şarkılarını içeriyor.

Yeni şarkılardan Senden Hemen Sonrası, Sagopa Kajmer'in de belirttiği gibi "rap dışında bir tür"den ve üç günde 157 bin kez dinlendi.

Bu haberi girdiğimiz sırada, albümdeki en çok dinlenen parça ise 606 bin ile "Bir Tek Bende Yok".

Dinleyicileri tarafından çok sevilen şarkının sözleri ise şöyle:

"1.RAP

Bir tek bende yok çoğunda var tedirginlik ve yüzüme doğru ciddiyet nöbetindeki asker gibi belirginlik.

Gözüme yansıyanlar bilindik,bir dolu sevimsizlik.Akla düşman bir bilmişlik.

Biyhaberler ortalarda.

Bir tek bende yok hata.Bir çoğu yanlış rota batağa.

Karanlığa saklanan hırsızlar ortaya.

Balıklar oltaya.

Konuştum ortaya.

Gocunan sürüyor tuzu açık yaraya.

Bak olaya.

Bir tek bende yok şüphe.

Keskin sirke sinsi yanaşmakta bak küpe.

Bak köpeğe,dikti gözünü bak yemeğe.

Medete yapışan uzuvlarını kesmedikçe bak yere.

Kulağında prangası küpe olan köle.

Bir tek bende yok kırılmış hayaller,bir düzine yıkıntı,bir süreli darmadağınlık

ve bir tek bende yokki olur olmaz alınganlık,varmak istediğim yere uzaklık ve bir tek ben de yokki alışkanlık.

NAKARAT

Bu halinden cay,elinde kırık ok yılmış bir yay.

Kayıplarını say.

Pes edersen hay hay ama benim niyetim yok düşmeye,niyetim yok hiç üşümeye.

Çıkar kendine pay,bu halinden cay.

2.RAP

Azgın sular duruldu,boğulan boğuldu.

Onlar öldü sonra soğudu,ipleri bağlıydı sonra koptu.

Rastgele seçimler yaptım tesadüfler diyarında.

Nedeni sonuca bağladım kararında.

Onun kararlarında benim kararsızlıklarım.

Benim şirin dünyamda azmanlı gargameller.

Uçkur aşkının 50 farklı tonu,yakala sapık tontonu.Tanı ! Tanıyın!...

Sarın boğaza kordonu!

İsteksizlik derine çekiyor metrelerce.Nefes alırken sanki nefesim kesilirce.

Bunları hisseden yerlerim ezilirce.

Koşmak zor ayaklar pes edince."

Dinleyicileri, büyük bir merakla, albümün, Kajmer'in "Pek yakında..." dediği ilk klibini bekliyor. TM