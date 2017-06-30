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Tarık Akan’da ödüllü kısa film günleri başlıyor

Tarık Akan Gençlik Merkezi sinemaları, 17. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivalinin finalist filmlerine ev sahipliği yaparak 3 salonunda toplam 19 finalist film ücretsiz olarak gösterime sunulacak

Tarık Akan’da ödüllü kısa film günleri başlıyor

Tarık Akan Gençlik Merkezi sinemaları, 17. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivalinin finalist filmlerine ev sahipliği yaparak 3 salonunda toplam 19 finalist film ücretsiz olarak gösterime sunulacak

30 Haziran 2017 Cuma 11:54
Tarık Akan’da ödüllü kısa film günleri başlıyor
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HOLLANDA'DAN İran’a, Mısır’dan İtalya’ya kadar birbirinden değerli yönetmenlerin 19 seçkin filminin gösterime sunulacağı Uluslararası Kısa Film Günleri, Temmuz ayı boyunca vatandaşlara sanat dolu günler yaşatacak. 17. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivalinin finalist filmleri Bucalılar için vizyona çıkacak ve bu yıl 17. kez seyircisiyle buluşan ve Türkiye’nin bu alanda düzenlenen en büyük olma özelliğini koruyan festivalde 19 finalist film gösterime girecek. Tarık Akan Gençlik Merkezinin 3 salonunda Temmuz ayı boyunca Bucalılara ücretsiz olarak gösterilecek filmlerin gösterim programlarına ise sinemaseverler, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezinin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek. 

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