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Sinema salonları arttı, izleyicileri azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Sinema ve Tiyatro İstatistikleri”ne göre, Türkiye genelinde bir yılda sinema salonu sayısında artış görülürken, sinema seyircisi sayısı ise azaldı. 2015-2016 sezonunda bir önceki yıla göre hem tiyatro salonlarında, hem oynanan eser sayısında hem de tiyatro seyirci sayısında artış yaşandı

Sinema salonları arttı, izleyicileri azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Sinema ve Tiyatro İstatistikleri”ne göre, Türkiye genelinde bir yılda sinema salonu sayısında artış görülürken, sinema seyircisi sayısı ise azaldı. 2015-2016 sezonunda bir önceki yıla göre hem tiyatro salonlarında, hem oynanan eser sayısında hem de tiyatro seyirci sayısında artış yaşandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:18
Sinema salonları arttı, izleyicileri azaldı
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TÜİK tarafından “Sinema ve Tiyatro İstatistikleri” açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 5,4 artarak 2 bin 483 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 3,3 artarak 307 bin 456 seyirci kapasitesine ulaştı. Sinema seyirci sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi oldu. 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 13,8 artarak 7 bin 766’ya ulaştı. Tiyatro seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 2,8 artarak 6 milyon 16 bin 762 oldu.
Yerli film sayısı arttı, seyirci sayısı azaldı

Yerli film seyirci sayısı yüzde 8,9 düşerek 28 milyon 834 bin 409 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 3,7 artarak 26 milyon 426 bin 191 kişiye ulaştı. Gösterilen film sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 8,7 artarak 53 bin 443 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 5,3 artarak 22 bin 642 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 11,4 artarak 30 bin 801 oldu.
7 ilde sinema salonu yok

Sinema salonu bulunmayan il sayısı 2016 yılında 7 oldu. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli oldu.
Tiyatro seyirci sayısı yüzde 2,8 arttı

Sezonlara göre bakıldığında 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 13,8 artarak 7 bin 766’ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı ve yabancı/çeviri eser sayısı geçen sezona göre arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 2,8 artarak 6 milyon 16 bin 762 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 0,1 azalırken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 13,1 arttı.
Tiyatro salonu sayısı arttı

Tiyatro salon sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 0,3 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 1,1 arttı. Buna göre, 2015-2016 sezonunda tiyatro salon sayısı 721 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 261 bin 885 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 8,9 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 9,8 arttı. Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 7,8 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 21,9 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 1,7 azalırken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 9,6 düşerek 10 bin 981 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 0,1 çoğalırken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 7,1 arttı.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 16:23
Anahtar Kelimeler:
7 Ilde Sinema Salonu YokVizyonKültür SanatSinema
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