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Şeyma Subaşı'nında katıldığı festival 'Burning Man' nedir?

Nevada çölünde düzenlenen “Burning Man” dünyanın en ilginç festival etkinliklerinden biri. İşte dünyanın en marjinal festivaliyle ilgili detaylar…

Şeyma Subaşı'nında katıldığı festival 'Burning Man' nedir?

Nevada çölünde düzenlenen “Burning Man” dünyanın en ilginç festival etkinliklerinden biri. İşte dünyanın en marjinal festivaliyle ilgili detaylar…

06 Eylül 2017 Çarşamba 09:56
Şeyma Subaşı'nında katıldığı festival 'Burning Man' nedir?
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UÇUK sanatçılar, çılgın tipler: Nevada çölünde düzenlenen "Burning Man" dünyanın en tuhaf etkinliklerinden biri. "Black Rock City" de gerçekleşen festivale bu yıl 70 bin kişi katıldı.
Arizona çölünde bir hafta boyunca binlerce insan dünyanın en büyük sanat ve müzik festivalini kutluyor: “Burning Man”. (Yanan adam)


Festival her yıl Nevada'nın kuzeybatı kesiminde kurak bir bölge olan Black Rock Çölü'nde yapılıyor. Festivalin bu yılki sloganı “Radikal Ritüel”di.
Biz magazinsel kişiliklerden takip ediyoruz ama Burning Man festivalinin mantığı çok farklı. İlk “Burning Man”i 1986'da Larry Harvey ve arkadaşları California'daki San Francisco sahilinde sadece 20 arkadaşıyla kutladı.
1990'dan beri ise hippiler, alternatif müzisyenler ve sanatçılar her yıl Nevada çölünde toplanıyor. Bu, farklı olanların buluşması. Temel fikir ekolojik bilinç ve insanların eşitliği.
Festival alanında otomobil ve motosiklet uzun yıllardır yasak. Ancak kum fırtınalarında yaya gitmek oldukça yorucu olduğundan izin verilen tek araç bisiklet ya da “mutant araçlar”. Bunlar otomobil oldukları neredeyse anlaşılmayan, kişisel olarak tasarlanmış sanatsal şaheserler.
“Sanat otomobili” olarak adlandırılan renkli taşıtlar özellikle yaratıcı ve tuhaf görünümleriyle ünlü. Ancak sıkı bir incelemeye tabi tutuluyorlar. Festivale sadece orijinal araç artık gerçekten tanınmayacak şekildeyse kabul ediliyor.
Çadır kent “Black Rock City”de her yıl bir hafta boyunca en önemli olan şey: Parti ve müzik. Festival Woodstock ve Love Parade'in bir karışımı. Ancak burada sabit müzik grupları yok. Katılımcılar her şeyi kendileri organize ediyor.
Burası gittikçe daha fazla insanı çeken bir sanat sergisi ve karnavalın karışımı. Festival biletleri ilk kez 2011'de tamamen satıldı. Öte yandan Afrika ve Avrupa'da da şubeleri var.
Festivalin kurucusu Larry Harvey, iddiaya göre ilk “Burning Man”i 1986'da yaşadığı bir aşk acısından sonra yaktı. Harvey bu şekilde ilişkisine sembolik olarak son vermek istedi. Ancak orijinal niyet bugün artık herhangi bir rol oynamıyor.


Acun Ilıcalı ile dünya evine girmeye hazırlanan Şeyma Subaşı bu zorlu fakat bir o kadar da heyecanlı festivali şu sözlerle anlatıyor:
''Arkadaşlar Burning Man, Nevada Çölü'nün ortasında 1 hafta süren bir festival. Ben 3 senedir gidiyorum ve şunları söylemeliyim özenilip gidilmek istenilecek rengarenk eğlenceli bir yer gibi gözükse de yaşanması çok çok zor.Burası Coachella gibi oteller de kalınıp sadece müziğin olduğu bir yer degil.
Karavanlarda ya da çadırlarda kalmak, her gün karavanı temizlemek, kendi yemeğinizi ayarlamak zorundasınız.Karavanınızdaki temiz su- tuvaleti çok dikkatli kullanmalısınız. Sabahları çok sıcak gece ise tam tersi çoook soğuk..Bu yüzden gece herkes kürk giyiniyor...Her saat her yerde farklı eğlence farklı muzik var.
 

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Burning ManŞeyma Subaşı
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