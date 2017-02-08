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Mutfak mirasıyla tanıştılar

Alanya Belediyesi’nin lisans sahibi olduğu Mutfak Mirası Alanya (Culinary Heritage Europe), yöresel yemek kültürleriyle markalaşma yolunda ilerleyen şehirlerin de dikkatini çekmeye başladı

Mutfak mirasıyla tanıştılar

Alanya Belediyesi’nin lisans sahibi olduğu Mutfak Mirası Alanya (Culinary Heritage Europe), yöresel yemek kültürleriyle markalaşma yolunda ilerleyen şehirlerin de dikkatini çekmeye başladı

08 Şubat 2017 Çarşamba 22:11
Mutfak mirasıyla tanıştılar
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Aynur TATARSEL

GEÇTİĞİMİZ günlerde Gaziantep Belediyesi’nin daveti ile gastronomi zirvesine katılan Alanya Belediyesi ekibi, son olarak Kahramanmaraş’a konuk oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç‘un daveti ile belediye daire başkanları ve akademisyenlerden oluşan heyete, mutfak mirasını anlatan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, 
sistem kurulumu ve ilgili prosedürler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
ALANYA BELEDİYESİNİ TEMSİL ETTİ
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Alanya Aşçılar Derneği ile beraber, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü 3. Yemek Yarışması’na jüri üyesi olarak katıldı. Yarışmada Alanya Belediyesi’ni temsil eden Erdoğmuş, zengin mutfak kültürüne sahip Kahramanmaraş’ta 105 çeşit yemeğin değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiMutfak Mirası AlanyaCulinary Heritage Europe
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