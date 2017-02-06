Kütüphaneye yoğun ilgi

GAZİPAŞA'YA bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ilıca Parkı içinde hizmet veren Gazipaşa Halk Kütüphanesi ilgi görüyor. İnternet hizmeti ve öğrenciler için ders çalışma noktasının bulunduğu kütüphaneden geçen yıl 9 bin 72 kişi yararlandı. 1376'sı çocuk, 9 bin 485 yetişkinlere hitap eden 10 bin 861 kitap ve 794 süreli yayının bulunduğu kütüphanenin üye sayısı yılsonu itibariyle 1452 oldu. Geçen yıl kütüphaneden ödünç kitap alan kişi sayısı ise 4 bin 592 oldu. Kütüphanede internet erişimli bilgisayarlar, ders çalışma odaları ve okul öncesi bölümü de bulunuyor. Kütüphaneye gelen öğrenciler internet erişimli bilgisayarlarla araştırma yapabiliyor. 2016 yılı içerisinde kütüphanenin internet hizmetinden 2 bin 790 kişi yararlanırken, 372 kişi de ders çalışmak için geldi. Bu yıl kütüphaneye 690 yeni çocuk kitabı da geldi.