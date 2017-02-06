banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87358
ALTIN
145.955
DOLAR
3.6876
STERLIN
4.5974
EURO
3.9575
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Şubat 2017 Alanya -...
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Göktaşı düştü
Kapat

Kütüphaneye yoğun ilgi

Gazipaşa Kütüphanesi'nden geçen yıl 9 bin 72 kişi yararlandı

Kütüphaneye yoğun ilgi

Gazipaşa Kütüphanesi'nden geçen yıl 9 bin 72 kişi yararlandı

06 Şubat 2017 Pazartesi 21:57
Kütüphaneye yoğun ilgi
banner404

GAZİPAŞA'YA bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ilıca Parkı içinde hizmet veren Gazipaşa Halk Kütüphanesi ilgi görüyor. İnternet hizmeti ve öğrenciler için ders çalışma noktasının bulunduğu kütüphaneden geçen yıl 9 bin 72 kişi yararlandı. 1376'sı çocuk, 9 bin 485 yetişkinlere hitap eden 10 bin 861 kitap ve 794 süreli yayının bulunduğu kütüphanenin üye sayısı yılsonu itibariyle 1452 oldu. Geçen yıl kütüphaneden ödünç kitap alan kişi sayısı ise 4 bin 592 oldu. Kütüphanede internet erişimli bilgisayarlar, ders çalışma odaları ve okul öncesi bölümü de bulunuyor. Kütüphaneye gelen öğrenciler internet erişimli bilgisayarlarla araştırma yapabiliyor. 2016 yılı içerisinde kütüphanenin internet hizmetinden 2 bin 790 kişi yararlanırken, 372 kişi de ders çalışmak için geldi. Bu yıl kütüphaneye 690 yeni çocuk kitabı da geldi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Kütüphanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En büyük kent müzesi Antalya'ya
En büyük kent müzesi Antalya'ya
Çocuklar sanatla buluşuyor
Çocuklar sanatla buluşuyor
Tiyatroyla buluştular
Tiyatroyla buluştular

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals