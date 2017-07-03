Hayatın direksiyonuna geçme zamanı!

BOĞAZINLA ok kırabilir misiniz? Kırık camların üzerinde yürüyebilir misiniz? Hiçbir şey imkânsız değildir, yeter ki direksiyonda sen ol!

Yurtiçi ve yurtdışında 20 yıldan beri 100 binden fazla profesyonelle danışman, eğitmen ve koç olarak çalışan Kemal İslamoğlu, 9 Temmuz Pazar günü Zorlu D&R'de gerçekleşecek etkinlikle herkesi gerçek potansiyelinde yaşamaya davet ediyor.

'Hayatın Direksiyonuna Geç' adlı kitabında her adımda bir set olarak karşımıza çıkan blokajların üstesinden nasıl gelineceğini anlatan İslamoğlu, bütün bu blokajların aslında öğrenilmiş çaresizlikle önümüze koyduğumuz, yolumuzu tıkayan engeller olduğunu söylüyor.

Eğer hayatınızın direksiyonuna geçebilirseniz, imkânsız denen şeyleri yapabilir, ateşin üzerinde bile yürüyebilirsiniz! 9 Temmuz 2017 Pazar günü saat 16.00’da Zorlu D&R'de gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsizdir.