"Çoban heykeltıraş"ın eserleri tarihi sanılıyor

KARAMAN'IN Başyayla ilçesinde çobanlıkla geçimini sağlayan 65 yaşındaki Mehmet Ali Gündüz'ün, bulunduğu bölgedeki Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri gözlemleyerek taştan yaptığı heykeller görenleri şaşırtıyor. Kirazlıyaka Mahallesi'nde yaşayan Gündüz, küçük yaşlardan bu yana çobanlık yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası Gündüz, halen geçimini çobanlık yaparak sağlıyor. Çobanlık hayatı boyunca, bölgedeki Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri gözlemleyen Gündüz, bu tarihi eserlerden esinlenerek taş ve kayalara, cebindeki çakısı ile şekil vermeye başladı. Zaman içinde el becerisini geliştiren Gündüz'ün taş ile yaptığı yaptığı insan ve hayvan figürlü objeler ile heykeller, görenlerin beğenisini kazandı. Gündüz, yaptığı açıklamada, ilkokul mezunu olduğunu, heykel sanatıyla ilgili herhangi bir eğitim almadığını söyledi. Yaşadığı bölgede çok fazla Roma ve Bizans dönemlerinden kalma ören yeri, mağara ve tarihi eser bulunduğunu ifade eden Gündüz, "Çocukluğumda bunları gördüğümde, 'Bu taşlara o zaman nasıl şekil verdiler' diye düşünürdüm. Çobanlık yaparken ben de cebimdeki çakımla ufak taşlara şekil vermeye başladım. Tarihi eserlerin resimlerinin olduğu kitapları okumaya başladım. Zamanla kendimi geliştirdim." diye konuştu.



"Yurt dışına götürenler var"

Gündüz, heykel yaparken kullandığı bazı aletleri kendi imkanlarıyla yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Kullandığım taş özel bir taş. Bu bölgede bir yerde var, o ocaktan taşları getiriyorum. Taşı ocaktan çıkardığın an işlemesi kolay. Hava ile temas ettiği zaman sertleşiyor ayrıca taşta hiç damar olmaması lazım. Taş ne kadar güzel olursa ortaya çıkan ürün de o kadar güzel olur. İnsan figürleri, hayvan figürleri, yani ne istenirse yapabilirim. Bazen sipariş edip para verenler oluyor ama bu işi para kazanmak için yapmıyorum. Genelde arkadaşlarıma, dostlarıma, yakınlarıma hediye ediyorum. Yurt dışına götürenler var. Yurt içinde başka şehirlerde yaşayan hemşehrilerimiz alıp götürüyor. Sanatımı, hayvan otlatırken boş zamanımı değerlendirmek, vakit geçirmek için hobi amaçlı yapıyorum. Bu nedenle ücret talep etmiyorum. "Yaptığı objelerin bazen tarihi eser sanılabildiğini, bu yüzden zaman zaman mahkemelere düştüğünü dile getiren Gündüz, can sıkıntısından dağlara yaptığı kabartmaların bir süre sonra kırıldığını, etrafında hazine arandığını gördüğünü aktardı.

Hediye ettiği heykelleri "tarihi eser" diye satmaya çalışmışlar

Yaptığı heykel ve objeler nedeniyle bazı tatsız olaylar da yaşadığını anlatan Gündüz, şöyle devam etti: "Yaptığım heykel ve objeler, Roma ve Bizans dönemi eserleriyle benzerlik gösteriyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi oldukça zor oluyor. Bazen bu işin uzmanları bile yanılabiliyor. Bu yüzden birçok kez mahkemelik oldum. Bir arkadaşım büfesinde sergilemek için benden yaptığım heykellerden istemişti. Ben de 8-10 tane verdim, para da almadım. Bu arkadaş bunları tuvalet çukurunda beklettikten sonra yıkayıp 'tarihi eser' diye kolluk kuvvetlerine satmaya çalışmış. Mahkemede benden aldığını söylemiş, incelendi, Allah'tan tarihi eser olmadığı ortaya çıktı. Ben hakime olayı anlatıp mağdur olduğumu söyledim. O arkadaş ceza alıp hapis yattı, ben beraat ettim." Yaptığı eserleri evinde veya evinin bahçesinde sergilediğini anlatan Gündüz, kendisine imkan tanınması halinde çok daha iyi eserler ortaya çıkarabileceğini sözlerine ekledi.

"Başyaylayı simgeleyen objeler yapmasını isteyeceğiz"

Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkcı ise ilçede 6 aydır görev yaptığını söyledi. Gündüz'ün yaptığı eserleri gördüğünde şaşırdığını ifade eden Kaşıkcı, "Oldukça yetenekli bir büyüğümüz. Kendisini ziyaret ettim. Yaptığı eserlerden birkaç tanesini de bize hediye etti. Kendisi ile tekrar görüşüp Başyaylayı simgeleyen objeler yapmasını isteyeceğiz. Ayrıca bu alanda kurs açması ve sanatını başkalarına öğretmesi için gereken desteği sağlayacağız." dedi.

