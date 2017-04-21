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Alanya'da gülümseten sergi

Alanya Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlediği ‘Onlar da çocuktu’ adlı sergi Hükümet Meydanı’nda açıldı

Alanya'da gülümseten sergi

Alanya Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlediği ‘Onlar da çocuktu’ adlı sergi Hükümet Meydanı’nda açıldı

21 Nisan 2017 Cuma 23:38
Alanya'da gülümseten sergi
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AÇILIŞ törenine Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve çok sayıda davetli katıldı. Alanya’da çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larda görev alan yöneticilerin çocukluklarına dair fotoğrafların yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Sergi hakkında bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Özcan, bu yıl için değişik bir konsept uygulamak istediklerini söyledi. Özcan, “Sergimizde Alanya’da oda, dernek başkanlarımızın, protokol üyelerimizin küçüklük fotoğraflarına yer verdik.  Onlar da geçmişe yolculuk yaptılar. Çocuklarımız, rol model olarak aldıkları büyüklerinin bir bakıma sergisini açtılar. Dünyada ilk ve tek çocuklara bayram hediye edilen ülkeyiz. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Sergi çok beğenildi, çok güzel tepkiler aldık” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Kent Konseyi Çocuk MeclisiSergi
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